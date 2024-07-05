В Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину

В Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Инцидент произошел около деревни Леоново.

Местный житель рассказал порталу, что погибший выходил на прогулку с собаками. По словам мужчины, после случившегося жители деревни «дальше огорода» не пойдут.

«Произошло практически рядом с домом, он пошел гулять с собаками. Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Службы работают, но чувство страха у людей, естественно, присутствует. Я думаю, в лес и дальше своего огорода они теперь точно не пойдут. Это первый случай, но зимой по деревне ходило несколько медведей», — сказал он.