В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения

Инициатива должна помочь в борьбе за жизнь каждого ребенка до его появления на свет.

В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения. Об этом в пятницу, 5 июля, написало агентство ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Николая Николаева.

«Я думаю, что в ближайшее время. Сейчас еще есть депутаты и сенаторы, которые хотят подписать его», — подчеркнул замглавы комитета ГД по собственности.

Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Действующие нормы устанавливают, что каждый имеет право на охрану здоровья. Нововведение конкретизирует это утверждение уточнением, что каждый имеет право на охрану здоровья «как до, так и после рождения».

Как указывают парламентарии в пояснительной записке, это позволит «должным образом бороться за здоровье и жизнь каждого ребенка еще до рождения, снизит перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, число детей, рожденных больными, и количество тех, которые заболели в перинатальный период».