В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет
Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.
В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет. Об этом депутаты сообщили Telegram-каналу Shot.
Отмечается, что документ на такой срок хотят выдавать только законопослушным водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками аварий.
Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.