В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет

Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.

В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет. Об этом депутаты сообщили Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что документ на такой срок хотят выдавать только законопослушным водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками аварий.

Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.