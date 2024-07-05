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В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет
Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.

В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет. Об этом депутаты сообщили Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что документ на такой срок хотят выдавать только законопослушным водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками аварий.

Инициатива поможет добросовестным автолюбителям реже проходить медосмотры и платить госпошлину.