Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Скрипачке было 77 лет.

Умерла советская скрипчка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии сообщило РИА Новости.

2 августа артистке исполнилось бы 78 лет.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание», — указано в сообщении.

Исакадзе была солисткой оркестра Московской филармонии с 1970 по 1992 годы. Она удостоена многих наград и званий, в том числе — звания Народной артистки СССР.