Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
28°
Сбт, 06
23°
Вск, 07
26°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.51 / 89.17 05/07 11:25
Нал. EUR 96.60 / 97.41 05/07 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
1 420
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 918
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 715
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
15 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, куда устроился работать бывший главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин
Напомним, в апреле 2024 года он покинул пост.

Стало известно, куда устроился работать бывший главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что он приступил к работе в должности заместителя директора НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Мне поручили задачи, связанные с организационно-методической работой. Институт Склифосовского — легендарное учреждение с богатой историей и традициями. В нем в 2000 году я начинал свой трудовой путь врача-хирурга, защищал диссертацию и теперь продолжу работать. Впереди новые вызовы, я остаюсь благодарен своей любимой ОКБ, и всем коллегам, рука не поднимается, написать „бывшим“», — добавил Карпунин.

Напомним, в апреле стало известно, что главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин покинул пост.

Позже он подтвердил данную информацию.

В мае назначили нового главврача рязанской ОКБ.