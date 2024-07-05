Стало известно, куда устроился работать бывший главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин

Напомним, в апреле 2024 года он покинул пост.

Стало известно, куда устроился работать бывший главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что он приступил к работе в должности заместителя директора НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Мне поручили задачи, связанные с организационно-методической работой. Институт Склифосовского — легендарное учреждение с богатой историей и традициями. В нем в 2000 году я начинал свой трудовой путь врача-хирурга, защищал диссертацию и теперь продолжу работать. Впереди новые вызовы, я остаюсь благодарен своей любимой ОКБ, и всем коллегам, рука не поднимается, написать „бывшим“», — добавил Карпунин.

Напомним, в апреле стало известно, что главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин покинул пост.

Позже он подтвердил данную информацию.

В мае назначили нового главврача рязанской ОКБ.