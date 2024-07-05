Стал известен первый полуфиналист Евро-2024

Им стала сборная Испании. Они победили команду Германии со счетом 2:1.

Сборная Испании победила команду Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. Матч состоялся в Штутгарте.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На гол испанца Дани Ольмо немцы ответили мячом Флориана Вирца. Победным стал мяч, который забил Микель Мерино на 119 минуте.

Матч стал последним в карьере для 34-летнего Тони Крооса. В мае полузащитник мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы.

Сборная Испании сыграет в полуфиналес победителем пары «Португалия — Франция».