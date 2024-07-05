С начала 2024 года 1077 рязанцев торговали в неположенном месте

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 2 224 900 рублей.

С начала 2024 года 1077 рязанцев торговали в неположенном месте. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 2 224 900 рублей.

Администрация напоминает, что за организацию торговли вне установленных мест придется заплатить физлицам от трех до пяти тысяч рубле, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юрлицам — от 30 000 до 50 000 рублей.