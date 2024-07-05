Песков: премьер-министр Венгрии приехал в Москву по своей инициативе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву по своей инициативе. Об этом в пятницу, 5 июля, написали «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, визит согласовали в среду, 3 июля.

«Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Отмечается, что Виктор Орбан встретится с Владимиром Путиным. Политики обсудят украинский кризис. Другие подробности визита не сообщаются.