Песков: премьер-министр Венгрии приехал в Москву по своей инициативе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву по своей инициативе. Об этом в пятницу, 5 июля, написали «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, визит согласовали в среду, 3 июля.
«Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.
Отмечается, что Виктор Орбан встретится с Владимиром Путиным. Политики обсудят украинский кризис. Другие подробности визита не сообщаются.