Никитин: еще один резидент индустриального парка «Рязанский» готовится к запуску своего предприятия

Компания создаст в регионе 150 новых рабочих мест.

Зампред регионального правительства Артем Никитин обсудил в ходе выездной встречи с представителями ГК «Медителл» и кураторами инвестпроекта от «Корпорации развития Рязанской области» подготовку к запуску производства гигиенической и медицинской продукции.

«Строительство корпуса производства завершено на 80%, идет монтаж, прокладка и подключение инженерных коммуникаций. Все эти работы выполняют рязанские подрядные организации. Уже готов к эксплуатации склад с транспортным тоннелем для поставки сырья на линии и вывоза готовой продукции: ежемесячно планируется выпуск до 25 млн единиц», — отметил Никитин.

Инвестор планирует приступить к выпуску большинства товарных категорий, которые включены в каталог компании, в этом году. В частности, в ассортиментную линейку предприятия войдут влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения. За счет вывода на рынок продукции отечественного производства инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей.

Уже закуплено оборудование для запуска четырех линий по производству влажных и медицинских салфеток, гигиенических изделий. Осенью планируется поставка следующей партии оборудования — для изготовления пластерных повязок. Согласно проекту, компания вложит порядка 1,4 млрд рублей инвестиций. Новое предприятие создаст в регионе 150 новых рабочих мест.

По словам зампреда, штат своего будущего предприятия компания намерена формировать из рязанцев с хорошей профподготовкой. Для подбора претендентов инвестор плотно сотрудничает с Корпорацией развития по программе «Кадры для инвесторов».

Также Артем Никитин отметил планы резидента по благоустройству прилегающей территории.

«Обсудили условия, при которых резидент обеспечит высокий уровень благоустройства, став образцом для проектов, которые будут в дальнейшем запускаться в парке», — сказал он.

В настоящее время проект озеленения предусматривает сохранение природного ландшафта и организацию на территории вокруг будущего предприятия мест для отдыха сотрудников с декоративным освещением, пешеходными дорожками и зонами отдыха.