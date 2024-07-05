На Камчатке в результате опрокидывания рафта с туристами пропал мужчина

На Камчатке в результате опрокидывания рафта с туристами пропал мужчина. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, супружеская пара вместе с гидом сплавлялись по реке Быстрой. Плавсредство перевернулось, все трое смогли зацепиться за него. Мужчине и женщине удалось выплыть, гида унесло вниз по течению.

Спасатели ведомства обнаружили супругов. Их эвакуировали в безопасное место. Поиски гида продолжаются.

Отмечается, что туристы были в спасательных жилетах, что помогло им удержаться на плаву и спастись. На гиде, неизвестно.