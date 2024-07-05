Малков провел встречу по вопросам оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

В четверг, 4 июля, губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с руководством благотворительного фонда «Бирюзовый» и одной из многодетных семей, которой оказана помощь при участии этой организации.

Участники обсудили благотворительные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в протезировании нижних и верхних конечностей.

Под опекой учреждения находятся двое рязанских детей, в том числе восьмилетний Максим Бирюков из Александро-Невского района, которому сделано протезирование руки.

Отмечается, что в дальнейшем мальчику хотят установить бионический протез.

Также на встрече рассмотрели вопросы дальнейшего сопровождения детей, которым выполнено первое протезирование, расширения сотрудничества региона и фонда.

«Сотрудничество с фондом будем серьезно расширять, планы большие, надо все их реализовать. Некоторые проекты уже запускаются. Двум детям уже успели помочь. Это не разовая акция — будем сопровождать их дальше, оказывать необходимую помощь, чтобы они могли жить полноценной жизнью», — сказал Малков.