Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В КДЦ «Октябрь» состоится спектакль «Ярмарка вакансий» по мотивам произведений современных авторов.

В арт-клубе «Площадка» впервые в Рязани пройдет трибьют-шоу SLIPKNOT от группы GET THIS.

В рязанском кремле пройдет ежегодный благотворительный праздник «Летний день в кремле» и международный фестиваль «Рязанские перезвоны».

На территории развлекательного комплекса «Окская жемчужина» пройдет 11 фестиваль ретро техники «Машина времени», а на рязанской ВДНХ состоится праздник истории и культуры — фестиваль советской классики.

На центральных локациях Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».