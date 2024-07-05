Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
23°
Вск, 07
26°
Пнд, 08
26°
ЦБ USD 88.13 0.01 06/07
ЦБ EUR 95.57 0.59 06/07
Нал. USD 88.20 / 88.97 05/07 18:30
Нал. EUR 96.75 / 97.10 05/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
Вчера 16:14
760
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
1 806
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
4 256
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
12 058
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В КДЦ «Октябрь» состоится спектакль «Ярмарка вакансий» по мотивам произведений современных авторов.

В арт-клубе «Площадка» впервые в Рязани пройдет трибьют-шоу SLIPKNOT от группы GET THIS.

В рязанском кремле пройдет ежегодный благотворительный праздник «Летний день в кремле» и международный фестиваль «Рязанские перезвоны».

На территории развлекательного комплекса «Окская жемчужина» пройдет 11 фестиваль ретро техники «Машина времени», а на рязанской ВДНХ состоится праздник истории и культуры — фестиваль советской классики.

На центральных локациях Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».