Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
29°
Сбт, 06
23°
Вск, 07
26°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.80 / 88.97 05/07 16:00
Нал. EUR 96.56 / 97.40 05/07 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
1 538
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
4 026
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 828
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
15 139
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Из Рязанской области депортировали пятерых иностранцев
Они нарушили миграционное законодательство.

Из Рязанской области депортировали пятерых иностранцев. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдов полицейские выявили, что граждане двух стран Средней Азии проживают в Рязани с нарушением правил въезда либо режима пребывания. По итогам рассмотрения административных дел суды приняли решения о принудительном выдворении мужчин из России с запретом на въезд на срок до 10 лет.

В сопровождении судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.