Из Рязанской области депортировали пятерых иностранцев

Они нарушили миграционное законодательство.

Из Рязанской области депортировали пятерых иностранцев. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдов полицейские выявили, что граждане двух стран Средней Азии проживают в Рязани с нарушением правил въезда либо режима пребывания. По итогам рассмотрения административных дел суды приняли решения о принудительном выдворении мужчин из России с запретом на въезд на срок до 10 лет.

В сопровождении судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.