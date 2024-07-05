ГРПЗ принял участие в форуме «Инженеры будущего»

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2024» в Тульской области. Пять работников вошли в состав сборной АО «КРЭТ».

Участники прошли обучение по инновационным образовательным программам по востребованным направлениям в машиностроении. В рамках мероприятия они освоили учебные программы: «Высокоточные комплексы», «Прорыв», «Беспилотные системы» и «Аэромобильность».

Кроме того, молодые инженеры посещали междисциплинарный модуль, включающий в себя лекции по различным техническим направлениям, а также деловую и культурно-развлекательную программы. Приняли участие в творческих конкурсах. Так, ведущий специалист Анна Куликова и ведущий инженер-программист Юлия Шабанова заняли первые места в конкурсе подкастов, а ведущий инженер по подготовке кадров Татьяна Трифонова вышла в финал конкурса «Мисс Форум-2024″.

Культурно-массовая программа также включала в себя игры, викторины, спортивные состязания, концерты. Сборная команда КРЭТ из шести человек, включая молодых заводчан, заняла первое место в конкурсе „Музвайб“.

"Инженеры будущего — это форум, объединяющий людей из разных городов и стран, где можно найти знакомых из разных точек мира. Также это уникальная возможность посоревноваться с лучшими молодыми инженерами и попробовать себя в чем-то ранее неизвестном. Создается невероятная атмосфера, когда члены команды „болеют“ за своих, радуются выигрышам, поддерживают проигравших. Каждый из участников хочет оказаться в десятке лучших в личном рейтинге, поэтому максимально отдает все силы на соревнованиях, лекциях и практиках. Для обучения я выбрала факультет „Беспилотные системы“, так как являюсь тренером заводской команды, принимающей ежегодно участие во Всероссийском конкурсе „Кибердром“. Узнала много нового, пообщалась с коллегами, которые связаны с данной тематикой. От мероприятия я ожидала очень многого, и как же приятно осознавать, что все вышло еще лучше и интереснее», — поделилась участница Юлия Шабанова.

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. Он направлен на повышение квалификации и развитие навыков молодых специалистов, использование научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Организаторы — Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям. В мероприятии приняли участие 66 команд, сформированных из 304 предприятий.