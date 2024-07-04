Зеленский: Украина не может укомплектовать 14 бригад из-за нехватки оружия

Численность бригады — от одной до восьми тысяч человек. При этом уточняется, что основным источником вооружений для украинских сил являются западные поставки.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может укомплектовать 14 бригад из-за нехватки оружия. Об этом президент страны заявил в интервью Bloomberg.

Уточняется, что численность бригады — от одной до восьми тысяч человек. При этом уточняется, что основным источником вооружений для украинских сил являются западные поставки.