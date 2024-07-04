Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня

По словам президента Украины, российская сторона может использовать остановку боевых действий для того, чтобы якобы накопить силы для дальнейших маневров.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

«Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на конфликте, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что российская сторона может использовать остановку боевых действий для того, чтобы якобы накопить силы для дальнейших маневров. В связи с этим, по словам Владимира Зеленского, договоренность о прекращении огня должна быть достигнута на международной площадке и с четким планом, в котором будет прописано, что последует за этим действием.