Виновника смертельного ДТП в Рыбновском районе заключили под стражу

Авария произошла 29 июня около села Вакино. Погиб 17-летний пассажир легковушки.

Водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Рыбновском районе, заключили под стражу. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

В четверг, 4 июля, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария произошла 29 июня недалеко от села Вакино. Москвич без прав, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. В результате аварии погиб 17-летний пассажир автомобиля и получила ушибы 15-летняя девушка-пассажир. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в ведомстве.