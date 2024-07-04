Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:35
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
980
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 530
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 321
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Виновника смертельного ДТП в Рыбновском районе заключили под стражу
Авария произошла 29 июня около села Вакино. Погиб 17-летний пассажир легковушки.

Водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Рыбновском районе, заключили под стражу. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

В четверг, 4 июля, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария произошла 29 июня недалеко от села Вакино. Москвич без прав, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. В результате аварии погиб 17-летний пассажир автомобиля и получила ушибы 15-летняя девушка-пассажир. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в ведомстве.