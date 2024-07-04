В Удмуртии 4-летний ребенок устроил пожар

В Удмуртии 4-летний ребенок устроил пожар. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в Глазове в многоквартирном доме.

Отец отвел двойняшек к своей знакомой, чтобы она за ними присмотрела, пока он будет на работе. Женщина оставила детей и легла спать. Мальчик нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. О пожаре сообщила его сестра. Все успели выйти на улицу.

Еще трех жильцов спасли сотрудники МЧС. Никто не пострадал.