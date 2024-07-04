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В Совфеде поддержали идею отмены наказания за опоздание на работу в жару
При этом сенатор Вадим Деньгин призвал исключить злоупотребление этой нормой — чтобы люди не пропускали работу из-за обычного дождя.

В Совете Федерации поддержали идею отмены наказания за опоздание на работу в жару. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

По словам сенатора Вадима Деньгина, плохая погода — серьезная угроза для здоровья многих людей. Он поддержал законопроект, который предполагает отмену дисциплинарного взыскания за опоздание в связи с тяжелыми погодными условиями.

Деньгин назвал инициативу логичной — так, к примеру, во время урагана выход на улицу грозит травмами, а в жару обостряются проблемы с сердцем. Также сенатор призвал исключить злоупотребление такой нормой, чтобы люди не пропускали работу из-за обычного дождя.