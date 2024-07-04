В Санкт-Петербурге женщина откусила палец посетительнице фитнес-центра

В Санкт-Петербурге женщина откусила палец посетительнице фитнес-центра. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак Криминальные новости».

Инцидент произошел в раздевалке. Со слов пострадавшей, она вышла из душа и повернулась «пятой точкой» к злоумышленнице. Ей это не понравилось и агрессивная женщина дважды ударила девушку по голове.

«Я разворачиваюсь, защищаюсь в этот момент. Дальше, честно, особо я не помню. В тот момент, когда мы уже разошлись, я увидела валяющиеся свой палец внизу и много крови», — рассказала потерпевшая.

Первую помощь на месте девушке оказали другие посетители фитнес-клуба. Позже ее отвезли в больницу.