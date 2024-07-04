В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал с восьмого этажа

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал с восьмого этажа. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел в Калининском районе на улице Черкасова. В полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что под ее окно упал ребенок вместе с москитной сеткой.

Экстренные службы прибыли на место. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями внутренних органов и переломами.

По словам 39-летней матери, она ненадолго отлучилась в туалет, в это время ребенок пошел на кухню за печеньем. Вернувшись, женщина обнаружила, что на окне нет сетки, а сын не отзывается.

Правоохранительные органы проводят проверку.