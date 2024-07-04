В Рыбновском районе пропал 61-летний мужчина
Фоломкина Игоря Владимировича ищут в деревне Баграмово.
В Рыбновском районе пропал 60-летний мужчина. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте.
Фоломкин Игорь Владимирович — житель деревни Баграмово 1963 года рождения.
Приметы: волосы седые, с залысинами.
Одежда: серая клетчатая рубашка, синие джинсы, с собой трость, перемотанная изолентой.
Особые приметы: хромота.
Последний раз мужчину видели возле родника.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по единому номеру 112.