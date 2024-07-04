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В Рыбновском районе достали из пруда тело пропавшего 61-летнего мужчины
Сообщается, что 2 июля мужчина ушел на рыбалку, домой не вернулся, а 4 июля его труп извлекли из воды.

В деревне Баграмово в четверг, 4 июля, достали из пруда тело пропавшего 61-летнего Игоря Фоломкина. Данную информацию редакции РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, 2 июля мужчина ушел на рыбалку, домой не вернулся, тело извлекли 4 июля из воды.

«Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины», — сообщили в СК.

Напомним, в Рыбновском районе пропал 61-летний мужчина. Позже появилась информация, что из пруда в деревне Баграмово достали тело.