В Рыбновском районе достали из пруда тело пропавшего 61-летнего мужчины

Сообщается, что 2 июля мужчина ушел на рыбалку, домой не вернулся, а 4 июля его труп извлекли из воды.

В деревне Баграмово в четверг, 4 июля, достали из пруда тело пропавшего 61-летнего Игоря Фоломкина. Данную информацию редакции РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, 2 июля мужчина ушел на рыбалку, домой не вернулся, тело извлекли 4 июля из воды.

«Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины», — сообщили в СК.

Напомним, в Рыбновском районе пропал 61-летний мужчина. Позже появилась информация, что из пруда в деревне Баграмово достали тело.