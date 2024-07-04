В Рязанской области силы и средства МЧС перевели в режим повышенной готовности

Причина — возможная непогода. Ранее сообщалось о том, что в регионе ожидаются ветры до 25-27 м/c, а также дожди и грозы.

В Рязанской области силы и средства МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за возможной непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«4 июля, в связи с прогнозируемыми опасными метеоявлениями, силы и средства Главного управления МЧС России по Рязанской области переведены в режим функционирования повышенной готовности», — указано в публикации.

Ранее сообщалось о том, что в регионе ожидаются ветры до 25-27 м/c, а также дожди и грозы. При этом пик неблагоприятных метеоусловий ожидается во второй половине дня 5 июля.