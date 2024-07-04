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В Рязанский колледж электроники закупят 30 учебных беспилотников
Начальная цена тендера на госзакупках — 13 миллионов 903 тысячи 600 рублей.

В Рязанский колледж электроники закупят 30 учебных беспилотников и оборудование для них. Начальная цена тендера на госзакупках — 13 миллионов 903 тысячи 600 рублей.

В документах указаны технические характеристики БПЛА. Продолжительность полета у них должна быть не менее 17 минут, их можно будет отследить по системам GPS и Глонасс, скорость полета — 65 километров в час. Кроме того, у оборудования должен быть автопилот, регуляция скорости и камера, с которой можно связаться на расстоянии 50 метров.

Помимо БПЛА в колледж закупят: 30 учебных наборов для программирования беспилотников, по 72 рекомплекта для учебного набора и конструктора спортивных квадрокоптеров, а также четыре 3D-принтера.

Согласно документам, оборудование доставят в течение 60 дней с момента заключения контракта. Заказчик — минобразования Рязанской области.

Также в документах указано, что у поставщика не будет гарантийных обязательств.

Ранее появилась информация о создании классов для БПЛА в колледже за 45 миллионов рублей. Согласно весенней закупке, оборудование, в том числе комплект трассы для полетов с системой ультразвуковой навигации, уже должны были установить.

Также известно, что спецклассы для изучения беспилотных систем оборудуют в 17 школах региона.