В Рязани задержали 30-летнего похитителя велосипеда

Уточняется, что велосипед украли на парковке около дома на улице Чернышевского.

В Рязани задержали 30-летнего похитителя велосипеда. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 43-летняя рязанка. Она рассказала, что пропал велосипед, который она оставила на парковке около дома на улице Чернышевского, где женщина живет. При парковке она не использовала противоугонных приспособлений.

Оперативники опросили местных жителей. Они нашли людей, которые видели мужчину на велосипеде, похожем на похищенный. По полученным приметам правоохранители узнали 30-летнего рязанца — ранее его судили за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции ориентировки и направили ее патрульным. Вскоре наряд заметил на окраине Рязани мужчину, похожего на разыскиваемого. Его остановили. Выяснилось, что он причастен к краже велосипеда. Рязанца задержали.

Возбуждено уголовное дело.