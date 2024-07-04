В Рязани временно закроют движение по улице Промышленной

Это связано с аварийным ремонтом участка теплосетей.

В Приокском закроют движение по улице Промышленной. Об этом сообщила администрация Рязани.

Движение закроют по дороге в районе дома № 1А по улице Промышленной с 22:00 5 июля до 12:00 7 июля. Причина — аварийный ремонт участка теплосетей.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В мэрии призвали учитывать информацию при планировании маршрута.