В Рязани осудят бывшего руководителя АО «Интеркросс»

Следствие установило, что с ноября 2023 по февраль 2024 он не выплатил зарплату 131 работнику. Сумма задолженности составляла более 20 миллионов рублей.

В Рязани осудят бывшего руководителя АО «Интеркросс». Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Экс-главу предприятия обвиняют в невыплате заработной платы 131 работникам предприятия на сумму более 20 млн рублей. Дело возбуждено 20 марта по результатам личного приема работников предприятия руководителем СУ СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным

Следствие установило, что бывший руководитель предприятия, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, не выплатил за период с ноября 2023 года по февраль 2024 года зарплату 131 работнику на сумму более 20 млн рублей.

Во время следствия действующий глава АО «Интеркросс» погасил задолженность по зарплате.

По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд для рассмотрения.