В Рязани девять натурализованных граждан России поставили на воинский учет

Еще восемь иностранцев изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

В Рязани девять натурализованных граждан России поставили на воинский учет. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили «Рязанские ведомости».

Очередной рейд провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата региона и во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами.

Профилактическое мероприятие состоялось на 5-ой оптовой базе Рязани, других торговых точках, а также строительных площадках. Представители ведомств проверили 27 иностранцев и натурализованных граждан, девять из которых поставили на воинский учет.

Восемь иностранцев изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.