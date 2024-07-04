В России зафиксировали рост цен на овощи и фрукты

Подорожали свекла, морковь, яблоки, картофель и белокочанная капуста.

В России зафиксировали рост цен на овощи и фрукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

По их данным, свекла подорожала с начала года на 92,3%, до 70 руб/кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб/кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб/кг.

Кроме того, рост цен на картофель и белокочанную капусту отметили в Росстате.