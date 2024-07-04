В России создадут специальную программу по воспитанию детей

В документе будут содержаться советы для родителей на каждый день.

В России создадут специальную программу по воспитанию детей. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Министерство просвещения.

В ней будут содержаться советы для родителей на каждый день.

«Мы примем программу, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил министр Кравцов.

По словам политика, документ облегчит принятие решения о рождении второго, третьего и последующих детей.