В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил платной парковки

Этим правом наделят субъекты РФ. Они смогут ввести 50% скидку на оплату штрафа за нарушение. При этом она будет применяться в случае, если сумма оплачена за период до 20 дней.

В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщили « Ведомости ».

Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что правом наделят субъекты РФ. Они смогут ввести 50% скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Однако она будет применяться только в случае, если сумма была оплачена за период до 20 дней.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас штрафы за неоплату парковки устанавливаются в размерах, «которые в нынешних условиях падения реальных доходов являются слишком обременительными для большинства водителей».

Отмечается, что мера применяется в Москве. Поправки внесут в КоАП, их разработкой занимались петербургское заксобрание и департамент транспорта.