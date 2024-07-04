В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщили «
Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что правом наделят субъекты РФ. Они смогут ввести 50% скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Однако она будет применяться только в случае, если сумма была оплачена за период до 20 дней.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас штрафы за неоплату парковки устанавливаются в размерах, «которые в нынешних условиях падения реальных доходов являются слишком обременительными для большинства водителей».
Отмечается, что мера применяется в Москве. Поправки внесут в КоАП, их разработкой занимались петербургское заксобрание и департамент транспорта.