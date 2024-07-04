Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:15
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
980
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 530
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 321
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил платной парковки
Этим правом наделят субъекты РФ. Они смогут ввести 50% скидку на оплату штрафа за нарушение. При этом она будет применяться в случае, если сумма оплачена за период до 20 дней.

В России могут ввести скидку на оплату штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщили «Ведомости».

Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что правом наделят субъекты РФ. Они смогут ввести 50% скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Однако она будет применяться только в случае, если сумма была оплачена за период до 20 дней.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас штрафы за неоплату парковки устанавливаются в размерах, «которые в нынешних условиях падения реальных доходов являются слишком обременительными для большинства водителей».

Отмечается, что мера применяется в Москве. Поправки внесут в КоАП, их разработкой занимались петербургское заксобрание и департамент транспорта.