В Москве женщина во время ссоры зарезала сожителя

В Москве женщина зарезала сожителя. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире в доме на Волгоградском проспекте.

По информации ведомства, 45-летняя женщина во время ссоры ударила сожителя ножом. Мужчина 1973 года рождения умер на месте.

«Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины к уголовной ответственности за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.