В Красноярском крае нашли труп младенца. Об этом сообщило информагентство «
Инцидент произошел в Минусинске.
В правоохранительные органы поступила информация о гибели десятимесячного мальчика. Труп нашли в квартире по улице Сургуладзе.
По предварительной информации, в квартире жила семья с двумя сыновьями-погодками. Младшему было десять месяцев. 3 июля, около 16:00, мать уложила детей спать. Супруги уснули в соседней комнате. Проснувшись около 21:30, 19-летняя девушка нашла младшего ребенка без признаков жизни. При этом тело мальчика находилось между рейками дна кровати, которые провалились, зажатое матрасом.
При осмотре места выяснилось, что дети находились в антисанитарных условиях. Старшего ребенка изъяли из семьи и поместили в «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 4» Установлено, что семья на учете в органах профилактики не состояла.
В следкоме сообщили, что для установления причины смерти ребенка назначена судмедэкспертиза.