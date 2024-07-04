В Красноярском крае нашли труп младенца

В Красноярском крае нашли труп младенца. Об этом сообщило информагентство « Хакасия ».

Инцидент произошел в Минусинске.

В правоохранительные органы поступила информация о гибели десятимесячного мальчика. Труп нашли в квартире по улице Сургуладзе.

По предварительной информации, в квартире жила семья с двумя сыновьями-погодками. Младшему было десять месяцев. 3 июля, около 16:00, мать уложила детей спать. Супруги уснули в соседней комнате. Проснувшись около 21:30, 19-летняя девушка нашла младшего ребенка без признаков жизни. При этом тело мальчика находилось между рейками дна кровати, которые провалились, зажатое матрасом.

При осмотре места выяснилось, что дети находились в антисанитарных условиях. Старшего ребенка изъяли из семьи и поместили в «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 4» Установлено, что семья на учете в органах профилактики не состояла.

В следкоме сообщили, что для установления причины смерти ребенка назначена судмедэкспертиза.