В Клепиковском районе подросток на мопеде врезался в автомобиль

Ему потребовалась медицинская помощь.

В Клепиковском районе подросток на мопеде врезался в автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Инцидент произошел 3 июля, примерно в 17:05, в селе Екшур возле дома № 1 на улице Красный Октябрь. 16-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ирбис» столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате происшествия несовершеннолетнему мотоциклисту потребовалась медицинская помощь.

Полиция начала проверку.