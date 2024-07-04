В Клепиковском районе подросток на мопеде врезался в автомобиль
Ему потребовалась медицинская помощь.
В Клепиковском районе подросток на мопеде врезался в автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.
Инцидент произошел 3 июля, примерно в 17:05, в селе Екшур возле дома № 1 на улице Красный Октябрь. 16-летний местный житель за рулем мотоцикла «Ирбис» столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением 52-летнего мужчины.
В результате происшествия несовершеннолетнему мотоциклисту потребовалась медицинская помощь.
Полиция начала проверку.