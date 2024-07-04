В Касимове полицейские поймали пьяного водителя на скутере

Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет.

В Касимове полицейские поймали пьяного водителя на скутере. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что в среду, 3 июля, в мкр. Приокский инспекторы ДПС остановили скутер «CITY JET». У 39-летнего водителя имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало 0,516 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет.