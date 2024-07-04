В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений

При этом глава комитета по финансовому рынку считает возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года, дискуссионным вопросом.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ошибкой заморозку пенсионных накоплений. Слова депутата приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры. Надо внимательно посмотреть, может быть, нам вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года», — заявил парламентарий Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

При этом депутат отметил, что возвращение к нормам, действовавшим до 2014 года — дискуссионный вопрос. «Там есть разные взгляды и позиция, в конце концов, того министерства, которое эту тему ведет. Она пока, насколько я понимаю, отрицательная. Эту работу надо вести», — заключил Аксаков.