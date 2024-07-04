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В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали трое жителей и ребенок

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали трое жителей и ребенок. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на две машины. У мужчины и женщины зафиксировали баротравмы, у еще одного пострадавшего — ожоги головы и шеи. Также ранения получила 12-летняя девочка — у нее контузия.

На этом же участке автодороги Борисовка — Байцуры еще один БПЛА атаковал автомобиль. Водитель вовремя заметил дрон и не пострадал.