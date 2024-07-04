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Специалисты «Рязангоргаза» закончили реконструкцию газопровода в Дягилеве

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газопровода высокого давления в микрорайоне Дягилево.

Рабочие построили два километра новых сетей. Специалисты отметили, что это повысило надежность газоснабжения 20 тысяч потребителей, в том числе социально-значимых объектов — детских садов и школ.

Кроме того, газопровод вынесен из зоны жилой застройки. Работы выполнялись бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения.

«Мы завершили большой проект, который начали в 2023 году. Газопровод спроектирован с учетом развития инфраструктуры города, что позволит газифицировать перспективных потребителей. Уже в этом году от него будет запитана новая котельная «‎Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей"‎‎", — отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.