Синоптики рассказали, когда в Рязанской области могут возникнуть смерчи

Отмечается, что атмосферный фронт из Смоленской и Брянской областей придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую.

Синоптики рассказали, когда в Рязанской области могут возникнуть смерчи. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в Центральном федеральном округе прогнозируются условия, способствующие возникновению смерча.

Отмечается, что атмосферный фронт из Смоленской и Брянской областей придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую области.