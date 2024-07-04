«Сбер» предупредил о мошенниках, действующих от имени пенсионного фонда

По данным СМИ, злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают о необходимости скорректировать начисление пенсии из-за «ошибки данных».

«Сбер» предупредил об активизации мошеннических звонков от имени пенсионного фонда. Информацию передало ТАСС .

По данным СМИ, злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают о необходимости скорректировать начисление пенсии из-за «ошибки данных». Для этого предлагается приехать в центральный офис пенсионного фонда, предварительно записавшись на конкретную дату и время. При этом запись проводится при помощи портала «Госуслуги». После мошенники инициируют вход на портал. Жертве приходит смс для подтверждения доступа, а мошенники просят назвать цифры из сообщения.