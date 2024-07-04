Рязоблдума решила проблему парковки у консультативно-диагностического центра на улице Свободы

Рязоблдума решила проблему парковки у консультативно-диагностического центра на улице Свободы.

Посетители учреждения могут бесплатно воспользоваться парковкой спортивной школы «Олимпиец», базирующейся на стадионе «Спартак». Об этом сообщил председатель Комитета по социальным вопросам, координатор Совета при председателе облдумы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан Сергей Пупков.

Он отметил, что проблема нехватки парковочных мест в центре города, в частности, на улице Свободы, не решалась годами. Родители маленьких пациентов неоднократно обращались в региональный парламент с жалобами на то, что оставлять автомобили на время приема у специалиста приходится за несколько кварталов от медцентра.

«Для решения проблемы необходимо задействовать уже имеющиеся автомобильные стоянки в шаговой доступности. Приняли решение предложить профильным региональным ведомствам — министерству здравоохранения и министерству физической культуры и спорта — рассмотреть возможность использования посетителями центра парковки спортшколы «Олимпиец». На этой неделе нами получен ответ, что вопрос решен, — сказал Пупков.

Автостоянкой спортшколы теперь могут воспользоваться все пациенты консультативно-диагностического центра, за исключением времени проведения на стадионе матчей профессиональных клубов.