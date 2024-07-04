Рязанский молодежный хор выступил в Кремлевском дворце с Лещенко, Киркоровым и Биланом

Концерт ко Дню семьи, любви и верности состоялся в среду, 3 июля.

В среду, 3 июля, прошел концерт ко Дню семьи, любви и верности. Рязанский молодежный хор выступил в Кремлевском дворце перед аудиторией численностью шесть тысяч человек.

Рязанский молодежный хор открыл концерт гимном «Петра и Февронии» вместе с камерным хором «Логос» госинститута русского языка имени Пушкина, государственным академическим Северным русским народным хором, детским театром-студией «Непоседы», а также с солистами Александром Панайотовым, Александрой Воробьевой, Марком Тишманом, Анастастией Спиридоновой, Аскаром Абдразаковым, Зарой.

В конце вечера прозвучал гимн семьи с упоминанием Петра и Февронии. Рязанский молодежный хор исполнил его вместе с хором «Логос» и Северным русским народным хором, а также с Екатериной Гусевой, Жасмин, Дмитрием Харатьяном, Мариной Майко, Яном Осиным, Еленой Максимовой.

На мероприятии выступили Лев Лещенко, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Зара, Дима Билан, Жасмин, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Екатерина Гусева, Марк Тишман, Стас Пьеха, Илона Броневицкая, Дмитрий Харатьян, Люся Чеботина, Таисия Повалий, Надежда Кадышева, Сергей Трофимов и другие артисты и творческие коллективы.

Выступление покажут на «Первом канале» в воскресенье, 7 июля.