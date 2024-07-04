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Рязанские полицейские задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск
Они уклонялись от уплаты алиментов.

Рязанские полицейские задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники регионального Управления федеральной службы судебных приставов выяснили, что 32-летний житель города Рыбное, обвиняемый по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов), скрывается от правоохранительных органов. Обвиняемого объявили в федеральный розыск. Полицейские нашли и задержали его.

Также в связи с обвинением в неуплате алиментов должен был явиться в суд 25-летний житель города Рыбное, но мужчина скрылся от правоохранительных органов. Правоохранители разыскали злоумышленника.

Фигурантов доставили в отдел МВД России по Рыбновскому району, где их передадут инициаторам розыска.