Рязанские полицейские пресекли продажу контрафактных сигарет

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело.

Рязанские полицейские пресекли продажу контрафактных сигарет. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выявили, что в торговом павильоне на улице Качевской реализуется немаркированная табачная продукция. В ходе обследования точки силовики обнаружили и изъяли 2690 пачек сигарет без специальных марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вотношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере). Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Полицейские устанавливают происхождение нелегальной продукции.