Рязанские городские службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды

Оперативные бригады увеличены для возможного устранения последствий стихии.

Рязанские городские службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов на своей странице ВКонтакте.

«Коммунальным службам, городским предприятиям, префектурам поручено увеличить количество сотрудников в оперативных бригадах на случай необходимости ликвидации последствий непогоды в этот период», — говорится в сообщении.

Артемов призвал жителей области быть предельно осторожными и ограничить время пребывания на улице.

Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев о непогоде и возможности формирования смерчей.