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Рязанская облдума расширила возможности использования регионального маткапитала

В среду, 3 июля, на заседании Рязанской облдумы депутаты приняли закон, расширяющий возможности расходования средств регионального материнского капитала.

Теперь его можно будет направить на догазификацию помещений. Это позволит многодетным семьям воспользоваться сразу двумя мерами поддержки при догазификации: субсидией до 100 000 рублей и материнским капиталом, размер которого составляет 85 896, 4 рублей.

Кроме того, одобрили еще один законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2023 год.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин в комментарии отметил, что высокий уровень доходов позволил обеспечить стабильное исполнение расходной части бюджета, в том числе профинансировать важные социальные объекты.

«Построены пять детских садов, новый корпус школы-интерната в Шацком районе, открыла свои двери школа в Кальном, веден в эксплуатацию современный онкоцентр с парком диагностического оборудования. В 2023 году была расширена поддержка семей с детьми. Запущен проект «Активное долголетие». Важным приоритетом стала поддержка участников СВО и их близких», — сказал он.