Рязанская Госавтоинспекция предупредила о рейде «Встречная полоса»

Нарушителям грозит штраф 5000₽.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о рейде «Встречная полоса». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комплексное мероприятие в Рязанской области пройдет в четверг, 4 июля.

«Согласно ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей», — говорится в сообщении.