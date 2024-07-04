Рабочие отмыли площадку перед рязанским МКЦ в преддверии ярмарки

Во вторник, 9 июля, на площади около здания Муниципального культурного центра в Рязани откроется ярмарка, посвященная Дню семьи, любви и верности. Организатором мероприятия выступает Агентство развития бизнеса Рязанской области совместно с министерством экономического развития региона.

Для удобства рязанцев и гостей города территорию ярмарки привели в порядок: подмели и вымыли с пеной площадку и убрали мусор.

На ярмарке покупатели смогут купить изделия из керамики, одежду и кухонную утварь. Традиционно будет представлена молочная продукция, колбасно-мясные деликатесы, ягоды, овощи и фрукты, а также чай, сувенирный мед, имбирные пряники.

В день открытия, в 13:00, возле здания МКЦ выступят рязанские коллективы народной песни, пройдет криошоу для детей. Гости ярмарки смогут сделать памятные фотографии на специально оборудованной к празднику фотозоне.

Режим работы ярмарки: 9 — 14 июля ежедневно с 10:00 до 19:00.