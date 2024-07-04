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Путин назвал маловероятным завершение российско-украинского конфликта через посредничество
Об этом президент России заявил во время общения с журналистами на полях саммита ШОС.

Владимир Путин назвал маловероятным окончательное разрешение российско-украинского конфликта через посредничество стран Запада. Об этом он заявил во время общения с журналистами на полях саммита ШОС.

«Мы всегда выступали за переговоры. Вопрос в том, что завершить конфликт только через посредников, мне кажется, маловероятным. Посредник не сможет подписать окончательный документ. Однако мы посредничество приветствуем», — рассказал российский президент. Он добавил, что уже были случаи посредничества. В марте 2022 года переговоры проходили при поддержке Реджепа Эрдогана.

Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако Киев выступает против. На Украине заявляют, что намерены вернуть территории периода 1991 года. Российский президент же предлагал другую возможность для Украины завершить конфликт — для этого ВСУ должны убрать свои войска с занятых Россией территорий.